المغرب يقطع علاقاته مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو الرباط في 1 مايو / بنا / قررت المملكة المغربية اليوم قطع علاقاتها مع إيران، بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو.



أعلن ذلك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة في لقاء صحفي عقده مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية.



ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن بوريطة قوله: "لقد عدت للتو من زيارة إيران حيث أجريت بطهران لقاءً مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني جواد ظريف وأبلغته بقرار المغرب قطع علاقاته مع إيران".



وأكد أن سفير المغرب لدى طهران غادر إيران اليوم، وقال: سأستقبل القائم بالأعمال بسفارة إيران من أجل مطالبته مغادرة البلاد حالًا".



وشدد على أن هذا القرار هو رد على التورط الإيراني الواضح من خلال حزب الله في التحالف مع "البوليساريو" لاستهداف الأمن الوطني والمصالح العليا لمملكة المغرب، مشيرًا إلى أن بلاده تملك أدلة دامغة وأسماء ووقائع محددة تؤكد دعم حزب الله للبوليساريو لاستهداف المصالح العليا لبلاده.





م.ح.



بنا 1638 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/05/01 - 41 : 07 PM