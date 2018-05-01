البرلمان البريطاني يطالب مؤسس موقع "فيسبوك" مارك زوكربيرغ بالمثول أمامه لندن في 1 مايو/ بنا / طلب البرلمان البريطاني من مؤسس موقع "فيسبوك" مارك زوكربيرغ المثول أمامه خلال جولته الأوربية.



وذكرت "بي بي سي" اليوم أن البرلمان أصدر تحذيرا لمؤسس موقع "فيسبوك" بأنه في حال لم يحضر، فإنه سيستدعى في المرة القادمة التي يدخل فيها الأراضي البريطانية.



وكان زوكربيرغ قد خضع لجلسة استماع أمام لجنة من أعضاء الكونجرس الأمريكي الشهر الماضي حول فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" التي كشف من خلالها تسريب معلومات عشرات الملايين من المستخدمين.



ويستخدم أكثر من أربعين مليون من سكان بريطانيا موقع فيسبوك.













م.ح./ع ذ



بنا 1629 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/05/01 - 32 : 07 PM