حماية المستهلك والصحة العامة: لا صحة للمعلومات حول البيض والرز البلاستيكي المنامة في 01 مايو/ بنا / أكدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة أن الشائعات التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا والتي طالت سلامة بعض المواد الغذائية كالبيض والرز، بأنها غير صحيحة وأن البيض الطازج المستورد طبيعي وسليم من الناحية الصحية وصالح للاستهلاك الآدمي، مشيرين إلى أنه تم إخضاع عينات منه للفحص المختبري في حينه حيث تبين بأنه لا صحة لما أشيع عنه في وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة تشيع وتشير الى أنه بلاستيكي ويباع في إحدى محلات التسوق الكبرى، والأمر ينسحب أيضاً على الرز الذي انتشر مقطع يشير الى أنه بلاستيكي وموجود في أسواق مملكة البحرين.



ومن أجل طمأنة المستهلكين فقد قامت إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع قسم مراقبة الأغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة بسحب عدة عينات لأنواع من الرز الموجود بالأسواق وإخضاعها للتحليل المختبري بمختبر الصحة العامة وقد أكدت النتائج سلامة هذه المنتجات من أي ملوثات أو غش بمواد اخرى.

ومن الجدير بالذكر أن قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة قد سبق وأن اخضع نوعاً من الرز كان محل شكوى لإحدى المواطنات منذ فترة قليلة، حيث أظهرت نتائج الفحص المختبري أنه عضوي طبيعي.

وفي الوقت الذي تؤكدان فيه كل من إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة على سلامة تلك المنتجات، فإنها تؤكد على أهمية وعي المستهلكين بضرورة أخذ مثل هذه المعلومات التي يتم تداولها، من المصادر الموثوقة والجهات الرسمية المسئولة عن سلامة الأغذية في البلاد وعدم الالتفات لأية معلومات مجهولة المصدر، مؤكدتين أن الجهات الرسمية في المملكة وبما تتخذه من تدابير رقابية تولي مثل هذه المواضيع اهتماما "خاصا ً" من اجل حماية المستهلكين.















ن.ع/ع ذ



بنا 1540 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/05/01 - 43 : 06 PM