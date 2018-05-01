غرفة تجارة وصناعة البحرين تكلف عارف أحمد هجرس بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة المنامة في 01 مايو/ بنا / قرر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعه غير العادي الذي عقد يوم امس الاول برئاسة السيد سمير عبدالله ناس رئيس الغرفة تكليف الأمين المالي للغرفة السيد عارف أحمد هجرس بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة بصفة مؤقتة اعتباراً من يوم غد الأربعاء، كما قرر نقل جميع مهام الأمين المالي للغرفة إلى نائب الأمين المالي السيد وليد إبراهيم كانو، على أن يتولى عضو المكتب التنفيذي السيد محمد فاروق المؤيد مهام نائب الأمين المالي بصفة مؤقتة إلى حين تعيين رئيس تنفيذي جديد للغرفة .



وبهذه المناسبة قال رئيس الغرفة السيد سمير عبدالله ناس إن مجلس الادارة حريص على عدم تعطيل سير العمل بالغرفة لذلك تم عقد اجتماع عاجل غير عادي لمجلس الإدارة للبت في موضوع تعيين قائم بأعمال الرئيس التنفيذي الى حين تعيين رئيس تنفيذي جديد.



كما لفت الى أن مجلس الادارة في اجتماعه غير العادي قد قرر تفويض المكتب التنفيذي باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بإجراءات اختيار إحدى الشركات المتخصصة لتقوم الشركة بتزويد المكتب التنفيذي بالقائمة النهائية لأسماء المترشحين لهذا المنصب، ومن ثم عرضها على مجلس الإدارة للتعيين مع توصية المكتب التنفيذي في هذا الخصوص وفقاً للمادة (45) من قانون الغرفة.



ع إ ح/ع ذ



بنا 1538 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/05/01 - 41 : 06 PM