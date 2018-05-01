وزير شؤون الكهرباء والماء يشارك في اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه المنامة في 01 مايو/ بنا / غادر الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء متوجهاً الى دولة الكويت الشقيقة وذلك للمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه والذي يشارك فيه الوزراء المعنيون بشؤون المياه في دول مجلس التعاون والدول العربية ورؤساء المنظمات المتخصصة في المياه، والذي يعقد بالتزامن مع المؤتمر العربي الثالث للمياه برعاية سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت حفظه الله، تحت شعار "التكامل العربي في ادارة الموارد المائية".



وكان الوزير ميرزا قد استلم دعوة من وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي المهندس بخيت شبيب الرشيدي للمشاركة في الاجتماع والمؤتمر اللذين سيعقدان على مدى يومي 2 و 3 مايو.



ويناقش الاجتماعان عددا من القضايا الهامة في قطاع المياه بين دول مجلس التعاون والدول العربية كالمشاريع المائية المشتركة، واستراتيجية الأمن المائي، والترابط بين الماء والغذاء والطاقة.



وسيقدم الدكتور ميرزا كلمة يتحدث فيها عن الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة الموقرة بمملكة البحرين في قضايا المياه والاستراتيجية الموحدة للمياه وعن الاهتمامات العليا السامية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في تطوير استراتيجية موحدة للمياه للسنوات الممتدة الى عام 2035م والتي تهدف الى التعامل مع مشكلة ندرة المياه في المنطقة والسعي الى توفير موارد المياه بشكل آمن ومستدام على المدى الطويل، والتزام مملكة البحرين بدعم مبادرة أمن واستدامة المياه دعماً كاملاً متمثلاً في مشاركة الاشقاء دول مجلس التعاون والدول العربية في استراتيجية موحدة للمياه وانشاء الأطر اللازمة لتأمين مستقبل مضمون لموارد المياه.



ن.ع/ع ع



بنا 1431 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/01 - 48 : 05 PM