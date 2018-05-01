مقتل 23 مدنياً في غارات على قرية في شمال شرق سوريا دمشق في 1 مايو/ بنا / قتل 23 مدنياً على الأقل بينهم عشرة أطفال اليوم الثلاثاء جراء غارات لطائرات استهدفت قرية تحت سيطرة تنظيم داعش في شمال شرق سوريا قرب الحدود مع العراق حسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الانسان.



وذكر المرصد انه لم يتم تحديد ما إذا كانت الطائرات التي نفذت الغارات تابعة للتحالف الدولي أميركية أم للقوات العراقية والتي استهدفت قرية القصر الواقعة في ريف الحسكة الجنوبي وتؤوي نازحين من العراق المجاور.



ومن بين القتلى نازحون عراقيون وست نساء على الاقل وعدد من كبار السن.



س.ي/ع ذ



بنا 1417 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/05/01 - 48 : 05 PM