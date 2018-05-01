إنجاز البحرين تنظم نهائي مسابقة "الشركة" الطلابية وتكرم شركاءها المنامة في 1 مايو / بنا / اختتمت مؤسسة إنجاز البحرين حفل تكريم ومسابقة برنامج رواد الأعمال الصغار السنوية العاشرة في فندق الراديسون بلو في المنامة. تنافس خلال الحدث طلاب من أكثر من 200 مدرسة وجامعة حول المملكة لنيل لقب "أفضل شركة للفئة الجامعية" و "أفضل شركة لفئة المدارس الثانوية" ضمن جوائز أخرى وزعت على المشاركين الذين تميزوا في مختلف المجالات.



وفاز فريق "Contrive" من مدرسة الشيخة حصة بجائزة " أفضل شركة طلابية للعام لفئة المدارس الثانوية"، بينما نال فريق "تعاون" من الجامعة الملكية بجائزة " أفضل شركة طلابية للعام لفئة الجامعات".

وقد حاز فريق "ماسك" من مدرسة ابن خلدون الدولية كأفضل منتج عن فئة المدارس الثانوية وفريق Ejar" Co" من جامعة الأهلية بجائزة أفضل منتج عن فئة الجامعات.

كما فاز فريق "خردة " من مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية بجائزة أفضل شركة لها أثر إيجابي على المجتمع لفئة المدارس الثانوية وفريق "Grow and Glow" من جامعة البحرين بجائزة أفضل شركة لها أثر إيجابي على المجتمع لفئة الجامعات. وقد حاز فريق "ماسك" من مدرسة ابن خلدون الدولية على الجائزة المقدمة لأول مرة هذا العام من قبل مجلس التنمية الاقتصادية للامتياز في التسويق. قدمت الجائزة للشركة التي وضعت أفضل خطة تسويق لمنتجها.

هذا وقامت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة إنجاز البحرين، والدكتور عبد الرحمن جواهري رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والدكتور إبراهيم الجناحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمكين، بتوزيع الجوائز على الفائزين.

وقالت سموها : " تكن مؤسسة إنجاز البحرين امتناناً كبير للشركاء والمتطوعين الذين حرصوا على نجاح البرنامج في عامه العاشر. إن دورهم في الفعالية يعتبر من أهم الركائز التي نعتمد عليها في تقييم مجهود كل شركة بطريقة مهنية وعالية الجودة. وجودهم يوفر لنا لجنة تحكيم تدرك أهداف المؤسسة وتعمل على تحقيق هذه الأهداف لمصلحة طلابنا."

من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن جواهري: "يعود النجاح المستمر لبرنامج رواد الأعمال الصغار للإصرار الذي نراه في طلابنا الموهوبين، والدعم الذي نلقاه من مجلس الإدارة والمتطوعين، وقيادة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة. لا يقتصر البرنامج على فقط توفير المفاهيم العلمية والخبرة، بل يقوم أيضاً بإطلاق القدرات الإبداعية لدى الطلاب ليكونوا قادرين على بناء المستقبل."

وعلق السيد بشار القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة هيل أند نولتون وعضو مجلس إدارة في مؤسسة إنجاز العرب: " كشركاء العلاقات العامة لمؤسستي إنجاز العرب وإنجاز البحرين، هيل أند نولتون تؤكد التزامها لدعم المؤسسة. ونفتخر بشراكتنا لما رأيناه من تأثير أحدثته مؤسسة إنجاز على الشباب في جميع أنحاء العالم العربي. فمن خلال توفير تدريب في المهارات المهنية المختصة، وبناء الذكاء التجاري في الطلاب خلال هذه الفترة المهمة في نموهم، إنجاز تحمل على عاتقها مسؤولية تشكيل روّاد المستقبل في العالم العربي."

وقدّم الطلاب الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية شركاتهم وذكائهم التجاري للجنة حكّام مستقلة قامت بتقييم كل شركة وفق معايير المسابقة. الفريقين الفائزين من الفئتين الجامعية والمدرسية سيمثلون إنجاز البحرين في مسابقة إنجاز العرب الإقليمية لروّاد الأعمال الصغار 2018.



وشارك في مسابقة هذا العام 21 فريقاً من 15 مدرسة ثانوية و6 جامعات. أسامي المشاركين كالتالي: مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين، مدارس الإيمان الخاصة للبنين، مدرسة الشيخ عبدالعزيز الثانوية للبنين، مدرسة ابن خلدون الوطنية، مدرسة أميمة بنت النعمان الثانوية للبنات، مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية، مدرسة لؤلؤة الخليج العربي، مدرسة الحد الثانوية للبنات، مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات، مدرسة جدحفص الثانوية للبنات، مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات، مدرسة الوفاء الثانوية للبنات، معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا، مدرسة الشيخة حصة للبنات، مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين. وشارك من الجامعات ستة أفرقة من الجامعات التالية: جامعة البحرين، الجامعة الأهلية، والجامعة الملكية للبنات.



كما وقامت إنجاز البحرين، بالشراكة مع شركة سي إتش 9 المتخصصة في احتضان الشركات الجديدة، بتقديم باقة للفائزين من كل فئة لتطوير أفكارهم. فحصل الفريق الفائز من الفئة الجامعية على باقة مدتها 12 شهراً لتطوير وإطلاق شركتهم، بينما حصل الفريق الفائز من فئة المدارس على باقة اشتراك مع شركة سي إتش 9 ليستمروا في مشوار ريادة الأعمال في المستقبل.



كما قامت إنجاز البحرين بتكريم جميع شركائها بجوائز فردية خلال الحدث. وتبع حفل التكريم وجبة غداء قدمت لجميع المتطوعين المشاركين في برنامج العام الدراسي ل 2017\2018. وشمل الحدث جميع المتطوعين الذين ساهموا في إيصال برامج إنجاز ال15 خلال العام الدراسي، وأعضاء مجلس الإدارة، والمنسقين، ومندوبين وزارتي التعليم والعمل.



كما كرمت المؤسسة المتطوعين المتميزين ومنهم 10 متطوعاً بلاتينياً ساهم بأكثر من 100 ساعة تطوعية على مدى السنوات الماضية، والمتطوعين الذهبيين الذين ساهموا بما مجموعه 24 ساعة تطوعية وعددهم 28 متطوعاً، إضافة الى المتطوعيَن الفضيَين. وتم منح كل من باتلكو، وبناغاز، وجيبك، وبابكو جائزة الخدمة التطوعية لمؤسسة إنجاز البحرين وذلك للمساهمة بأكثر ساعات تطوع.



كما تم أيضاً تكريم 15 شركة داعمة للمؤسسة خلال السنة، وهم شركة بنك البحرين الوطني وشركة هيل آند نولتون ستراتيجيز وتمكين ووجيبك والبنك البحريني والكويتي وألبا وعقارات السيف وشركة بوينغ وبنك إي بي سي وبنك السلام وشركة بناغاز والبنك البحريني الكويتي وشركة إبراهيم خليل كانو ومجلس التنمية الاقتصادية وكي بي إم جي فخرو وفندق الريتز كاراتون بحرين.



والرعاة البلاتينيون للنسخة العاشرة من المسابقة كالتالي: تمكين، جيبك، شركة إبراهيم خليل كانوا، والبنك البحريني الكويتي.



وخلال العام الأكاديمي الماضي، استطاعت إنجاز البحرين الوصول إلى 30 ألف طالب وأكثر من 200 مدرسة وخمس جامعات للمساهمة بأكثر من 1200 متطوع. ولم يكن من الممكن تحقيق كل ذلك لولا الجهود المخلصة التي بذلها المتطوعون في إعداد الطلبة لمواصلة مسيرتهم العملية. استفاد أكثر من 100,000 طالب من خلال مشاركتهم في إنجاز البحرين منذ انطلاق المؤسسة منذ 10 سنين.



وتهدف مؤسسة إنجاز البحرين إلى إلهام وإعداد الشباب البحريني للنجاح في الاقتصاد العالمي. في ظل الدعم الإيجابي المقدم من المتطوعين الشباب الذين لا يألون جهدا في تكريس وتسخير أوقاتهم لمساعدة المؤسسة. تسعى مؤسسة إنجاز البحرين إلى تمكين الشباب البحريني من معرفة طبيعة ومفاهيم العمل والمواطنة والاقتصاديات والشراكة والريادة في الأعمال ومنهجيات القواعد السلوكية والأخلاقية فضلا عن المعرفة المالية والاستعداد والقابلية للعمل. كما تهدف برامج مؤسسة إنجاز البحرين إلى تعزيز الثقة بالنفس وتحفيز الشباب نحو تحقيق طموحاتهم وأهدافهم الشخصية والتعليمية والمهنية. إن هذه التجارب والخبرات والمبادرات التعليمية تؤسس القاعدة التي يمكن لطلبة اليوم الانطلاق منها نحو اكتساب المهارات والاتجاهات اللازمة للنجاح في هذا العالم الذي يشهد التغيرات المتزايدة بوتيرة سريعة.

تحظى إنجاز البحرين بدعم مستمر مقدم من قبل نخبة مكونة من 18 قياديا من الشركات الكبرى في المجتمع المحلي والذين يعملون كأعضاء بمجلس إدارة إنجاز البحرين. إن هؤلاء الخبراء والرواد يقدمون للمؤسسة الإرشاد والتوجيه والمشورة القيمة والدعم اللازم إضافة إلى المتطوعين الذين يقومون بتطبيق برامج المؤسسة في المدارس. إضافة إلى ذلك، تعمل إنجاز البحرين بشكل وثيق مع عدد من الشركاء المحليين، وتساهم هذه العلاقات الإستراتيجية في ضمان توحيد وتضافر الجهود والاستخدام الأمثل والفعال للمصادر والموارد المتاحة.

تأسست إنجاز البحرين كمؤسسة غير ربحية في عام 2005. وتحظى المؤسسة بدعم مالي من قبل عدد من المانحين بما فيهم المؤسسات والشركات الرائدة. كما يقدم الأفراد للمؤسسة الدعم والمساعدة من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تقام على مدى العام. إن مؤسسة إنجاز البحرين عضو في مؤسسة Junior Achievement Worldwide العاملة في أكثر من 130 بلدا في العالم.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1417 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/05/01 - 54 : 05 PM