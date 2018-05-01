أمين مجلس التعاون يدشن المعمل الالكتروني للتدريب في مقر الامانة العامة الرياض في 1 مايو / بنا / قام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلاثاء يرافقه عدد من الأمناء العامين المساعدين وكبار المسؤولين في الأمانة العامة بحضور الدورات التدريبية التي تنظمها لجنة التدريب بمركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات، والتي تقام من قبل مدربي الأمانة العامة تحت عنوان ( إدارة الاجتماعات) و(أخذ المداولات وإعداد المحاضر)، و( العرض والإلقاء بأسلوب الأمانة العامة).



واطلع الامين العام خلال الزيارة على البرنامج التدريبي المعتمد لمثل هذه الدورات واستمع الى شرح من المدربين عن سير منهاج التدريب المقدم للموظفين المشاركين في الدورات من أجل تطوير مهاراتهم والارتقاء بقدراتهم.



وقام الأمين العام خلال الزيارة بتدشين المعمل الالكتروني للتدريب الذي أنشأته إدارة الحاسب الآلي في الأمانة العامة وفق أحدث البرامج العلمية والتقنية المتطورة، والذي سيمكن المتدرب من استخدام البرامج التدريبية المتخصصة باستخدام التكنولوجيا العصرية والاستفادة مما توفره من مزايا وفوائد عديدة في صقل مهارات الموظف ، ومنها البرنامج الإلكتروني لأخذ المداولات وإعداد المحاضر، والبرنامج الإلكتروني للمراسم، والبرنامج الإلكتروني لإدارة الاجتماعات.



وأعرب الأمين العام عن اعتزازه ببدء تطبيق المعمل الالكتروني للتدريب، منوها بالكفاءة العالية التي تم بها إنجاز المشروع، معربا عن شكره وتقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التدريب وإدارة الحاسب الآلي والمدربين المعتمدين من منتسبي الأمانة العامة وقسم التدريب بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لتطوير الأداء وتوسيع مجالات التدريب لمنتسبي الأمانة العامة في مختلف مجالات العمل الإداري، مؤكدا حرص الأمانة العامة على دعم وتعزيز البرامج التدريبية من أجل الارتقاء بقدرات منتسبي الأمانة العامة لتطوير الانتاجية وتحسين الأداء.



وأعرب السيد طلال عبدالسلام الأنصاري المشرف العام على الادارة العامة للمراسم رئيس لجنة التدريب عن تقديره للدعم الذي تلقاه لجنة التدريب من الأمين العام والأمناء المساعدين ومدراء العموم لتنفيذ خطط وبرامج التدريب التي يتم تنفيذها في الداخل والخارج، مؤكدا أن لجنة التدريب ستواصل جهودها في تكثيف وتنويع الدورات التدريبية المتخصصة بما يواكب تطور العمل وتشعبه في مختلف القطاعات التي تضمها الأمانة العامة.





ع إ ح/س.ي/ع ذ



بنا 1350 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/05/01 - 02 : 05 PM