رئيس الوزراء الاردني ونظيره الياباني يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين عمان في 1 مايو / بنا / بحث رئيس الوزراء الاردني الدكتور هاني الملقي مع نظيره الياباني شينزو آبي سبل تعزيز العلاقات ما بين البلدين في المجالات كافة، للوصول بها الى افاق اوسع ومجالات أرحب وبما يخدم مصالح البلدين .



وثمّن الملقي لدى استقباله في عمان اليوم الثلاثاء مواقف اليابان السياسيّة تجاه القضايا الإقليميّة ودعمها لإشاعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع ووقوفها المستمرّ إلى جانب الأردن ودعم مواقفه تجاه مختلف القضايا، خصوصاً القضيّة الفلسطينيّة وإيجاد حل عادل وشامل لها في إطار حل الدولتين.



وأشار إلى أنّ التحدّيات السياسية في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتحديدا قضية القدس، ساهمت بشكل كبير في انسداد الأفق السياسي وأدت الى مزيد من الاحباط، مؤكداً أن الحروب والنزاعات تأتي من الاحباط فيما السلام يأتي من الأمل.



واشار رئيس الوزراء الى التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة والتي تعود بشكل اساس الى الاوضاع الاقتصادية التي تعيشها المنطقة من إغلاق للحدود وانتشار للعنف ووقف تدفق الغاز المصري، فضلاً عن استضافة المملكة لما يزيد عن 1.3 مليون لاجئ سوري على اراضيها،.



وأكّد الملقي موقف الأردن الثابت والراسخ تجاه الأزمة السوريّة، بدعم جهود الحلّ السياسي كسبيل وحيد لحلّ الأزمة، بما يحقّق آمال وتطلّعات الشعب السوري باستعادة الأمن والاستقرار، وبما يحفظ وحدة سوريا وسيادتهاو .



واوضح رئيس الوزراء الياباني الدور الذي يلعبه الاردن لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، والجهود الاردنية لإعادة الزخم لعملية السلام ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين، فضلاً عن استضافته لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.



واكد آبي مواصلة بلاده دعم الاردن بما يسهم بالتخفيف من آثار اللجوء السوري على المملكة وستتشاور مع الجهات ذات العلاقة خاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حتى يتسنى لها كيفية مساعدة الاردن ماليا.



وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين تقدم من خلالها اليابان منحة لتمويل مشروع تحسين أجهزة ومعدات إدارة النفايات في محافظات الشمال المستضيفة للاجئين السوريين .



ويأتي تقديم المنحة والتي تبلغ تقدر بـ 15.3 مليون دولار لدعم الأردن في تخفيف اعباء اللجوء السوري وتوفير الاجهزة الضرورية لتشغيل محطات النقل ومواقع تجميع النفايات بما يسهم في تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي والنظافة.





س.ي/ع ذ



بنا 1347 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/05/01 - 05 : 05 PM