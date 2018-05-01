إدارة التدريب بوزارة الداخلية تقيم دورة التعرف على الوثائق المزورة والتحليل السلوكي المنامة في 1 مايو / بنا / تحت رعاية العميد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب أقامت إدارة التدريب وبالتعاون مع المركز المشترك لمكافحة الإرهاب وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، دورة التعرف على الوثائق المزورة والتحليل السلوكي.



وتم خلال الدورة التطرق إلى مشاركة المجتمع المحلي وحقوق الإنسان، وفحص وثائق السفر والهوية للوقوف على فرص الاحتيال الممكنة.



وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرات ضباط الأمن والحدود والخط الأمامي من أجل التعرف على خصائص وثائق السفر والهوية المزورة، وعلى السلوكيات المثيرة للشبهة وعدم الاتساق في المعلومات.



وأعرب العميد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب عن شكره لمنظمي الدورة متمنيا التوفيق للمشاركين بالدورة في إطار اهتمام الوزارة بالتطوير والتدريب للارتقاء بأداء منسوبيها وتأدية مهامهم بكفاءة ومهنية.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1247 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/01 - 49 : 03 PM