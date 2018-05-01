تكريم موظفي شركة مطار البحرين بجوائز العمال المجدّين في احتفالية عيد العمال المنامة في 1 مايو / بنا / تم تكريم 30 موظفا مثاليا من مختلف أقسام شركة مطار البحرين بحصولهم على جوائز الموظفين المجدين خلال إحتفالية الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بمناسبة عيد العمال العالمي والتي أقيمت برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وحضرها سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، الذي تفضل بتسليم الجوائز للموظفين وذلك بحضور السيد محمد يوسف البنفلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.



وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البنفلاح عن فخره البالغ بتكريم هذا العدد الكبير من موظفي شركة مطار البحرين بهذه المناسبة، مضيفا أن موظفي الشركة يمثلون أهم ركائزها وأثمن مواردها، كما يلعبون دورا بالغ الأهمية في نموها ونجاحها، معربا عن جزيل شكره وعظيم امتنانه لموظفي الشركة على عملهم الجاد وتفانيهم على مدار العام الماضي ، مؤكدا التزام شركة مطار البحرين بتوفير أفضل فرص التقدم والتطور المهني لجميع موظفيها.



وأضاف البنفلاح أن وجود قوى عاملة ملتزمة ومتفانية يعد أحد أهم عناصر برنامج تحدث المطار الجاري تنفيذه حاليا، والذي يهدف إلى تحويل مطار البحرين الدولي إلى إحدى أبرز الموانئ الجوية العصرية في المنطقة، فضلا عن زيادة إسهامات قطاع الطيران في الاقتصاد المحلي بما يتفق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ، معربا عن ثقته في قدرة شركة مطار البحرين على المضي قدما نحو تحقيق المزيد من النجاح.



وتمنح جائزة الموظف المجد لعدد محدود من موظفي القطاعين العام والخاص سنويا، وتهدف إلى تكريم الموظفين المتفانين الذين تفوقوا في وظائفهم وأصبحوا قدوة لزملائهم.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1245 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/05/01 - 50 : 03 PM