سمو حرم نائب رئيس مجلس الوزراء تشمل برعايتها الكريمة حفل تدشين مبادرة " الجنوبية عز و تاريخ " المنامة في 01 مايو/ بنا / برعاية كريمة من لدن سمو الشيخة مريم بنت الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وبحرص واهتمام من قبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية تنظم المحافظة الجنوبية يوم بعد غد الخميس حفل تدشين المبادرة الاستثنائية " الجنوبية عز وتاريخ " وذلك في قاعة الشيخ عبد العزيز بن محمد ال خليفة بجامعة البحرين بحضور عدد من كبار المدعوين.



وأعربت المحافظة الجنوبية عن عظيم فخرها واعتزازها بقبول سمو الشيخة مريم بنت الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة رعاية الحفل مثمنة الاسهامات الجليلة لسموها في دعم التاريخ والتراث والاعمال الخيرية والإنسانية لأهالي مدينة الرفاع وعموم ارجاء المحافظة الجنوبية.



وأوضحت المحافظة الجنوبية أن المبادرة الاستثنائية المتمثلة في تدشين "الجنوبية عز وتاريخ" هي مبادرة تهدف إلى إبراز التاريخ العظيم لمدينة الرفاع والمحافظة الجنوبية وتسليط الضوء على تفاصيله من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة والمشاريع التي ستنطلق من بعد التدشين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوثيق وتأريخ أهم الأحداث التاريخية الوطنية علاوة إلى أحياء العادات و التقاليد البحرينية الأصيلة والسعي لجعلها مركزاً جامع للنهضة والتاريخ والتقدم والريادة والتي جاءت ضمن سلم أولويات واحتياجات المواطنين من أهالي مدينة الرفاع والمحافظة الجنوبية وكذلك تقديراً وعرفاناً لمدينة الرفاع لما تزخر به من إرث تاريخي وحضاري يفتخر ويعتز به الجميع.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1243 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/01 - 06 : 04 PM