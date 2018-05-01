الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع السفير البريطاني لدى السعودية الرياض في 1 مايو / بنا / اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم، مع السيد سايمون كوليز سفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية.



وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في اطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، ومتابعة ما أنجزته اللجان المختصة المشتركة من خطوات لاستكمال خطة العمل المشترك ومخرجات القمة الخليجية البريطانية التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر2016م، لتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.



كما تم خلال الاجتماع تدارس تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر الاجتماع الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، واللواء أحمد على آل علي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1242 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/05/01 - 47 : 03 PM