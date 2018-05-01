افتتاح الملتقى العلمي الـ18 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة مكة المكرمة في 1 مايو / بنا / افتتح سمو الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا ورئيس لجنة الحج المركزية اليوم، الملتقى العلمي الـ18 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة والمعرض المصاحب، الذي ينظمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى.





وأكد عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور سامي بن ياسين برهمين، في كلمة افتتاحية أن الملتقى يأتي ضمن سلسة الملتقيات العلمية التي دأب معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى على إقامتها سنوياً منذ العام 1422هـ، لالتقاء الباحثين والمختصين والمسؤولين في مجالات الحج والعمرة والزيارة لتبادل الخبرات وعرض خلاصة ما لديهم من أبحاث ودراسات ومقترحات، مبينا أن المعرض المصاحب للملتقى يتضمن عرضا لمنجزات الجهات المطورة لخدمات ومرافق الحج والعمرة والزيارة.



وبين أن الملتقى سيبحث ستة محاور رئيسية من خلال ست جلسات علمية، تشمل مستقبل منظومة خدمات الحج والعمرة في ضوء رؤية المملكة 2030"، "والدراسات التقنية والإعلامية"، و"الدراسات الهندسية"، و"الدراسات البيئية والصحية"، وكذلك "الإنجازات والمبادرات في خدمة ضيوف الرحمن"، بالإضافة لجلسة ملصقات تشمل جميع المحاور السابقة مع إضافة محور الدراسات الإدارية والاجتماعية شاركت بها أكثر من عشرين جهة أكاديمية وحكومية وأهلية من داخل المملكة.



وأبان أن المعهد وخلال 40 عاماً حقق واحدا من أهم أهدافه المتمثل في بناء أكبر سجل تاريخي وبنك للمعلومات بالدراسات والوثائق والصور والأفلام والخرائط، والمخطوطات التاريخية، وأوسع مرجع علمي شامل لمختلف أنواع الإحصائيات والحقائق عن الحج والعمرة والزيارة، لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، أسهم في دعم العديد من الجهات في وضع خطوط الأساس والمستهدفات ومؤشرات الأداء، لاتخاذ القرار، وضمان التخطيط لمستقبل أفضل لمنظومة الحج والعمرة والزيارة وفق رؤية المملكة 2030، مؤكدا أن المعهد انتهج استراتيجيات جديدة في أبحاثه ودراساته الاستشارية، لدعم مجالات صناعة التقنية في خدمات الحج والعمرة، ومجالات الطاقة المتجددة سواءً في الاسكان او النقل والحركة والاعاشة، بالإضافة الى السحب الالكترونية والتطبيقات الذكية، والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء والواقع الافتراضي في إدارة وتنظيم الحشود والتفويج.



من جانبه ثمن مدير جامعة أم القرى في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح، رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لضيوف الرحمن وتسهيل أداء نسكهم وشعائرهم، منوها بما تبذله المملكة من جهود مستمرة لتطوير منظومة الحج والعمرة والرقي بها في كل عام.



وأضاف، أن أوراق العمل التي سيطرحها الملتقى هذا العام وما سبقه في كافة الجوانب المتعلقة بالحاج والمعتمر والزائر، ستسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المزيد من ضيوف الرحمن.



ع ع



بنا 1119 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/05/01 - 30 : 02 PM