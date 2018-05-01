طائرة طيران الخليج بوينغ 9-787 دريملاينر تبدأ عملياتها على خط الناقلة إلى جدة المنامة في 1 مايو / بنا / بدأت طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين اليوم باستخدام أحدث طائراتها من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر بتسييرها إلى جدة ، وستشغّل الناقلة طائرتها الجديدة على عدد من الخطوط الإقليمية على مدى الأسابيع القادمة منها جدة ودبي؛ قبيل تشغليها على خط البحرين – لندن هيثرو في 15 يونيو القادم.





الرئيس التنفيذي لطيران الخليج السيد كريشيمير كوتشكو عقّب بقوله "ستمنح خدمة طائرتنا من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر من وإلى جدة خلال الأسابيع المقبلة الفرصة للمسافرين المتواجدين في السعودية لتجربة منتجاتنا الجديدة والمحسنة، بالإضافة إلى جدولة رحلات طيران الخليج الجذابة والمريحة. وستشهد الأسابيع القادمة توسعنا في سوق المملكة العربية السعودية مع خطوط جديدة إلى مدينتي أبها وتبوك اعتباراً من 15 يونيو ؛2018 والتي ستكمل خدماتنا الحالية إلى كل من الدمام والرياض والمدينة المنورة وجدة والقصيم ، لقد أدركنا منذ أن بدأنا خدماتنا في المملكة العربية السعودية في العام 1950 أنها تمثل سوقاً هامة لنا؛ وبالتالي فإننا سعداء بتوفير حلول سفر مثلى تلبي احتياجات المسافرين السعوديين."



وستكون 5 طائرات بوينغ 787-9 دريملاينر وطائرتا إيرباص A320neo من الـ 39 طائرة التابعة للأسطول الجديد قد التحقت بأسطول طيران الخليج مع نهاية العام الحالي؛ حيث تم الإعلان عن الوجهتين التي ستسيّر الناقلة رحلاتها إليها هذا العام باستخدام طائرتها الجديدة، وهما البحرين – لندن هيثرو والبحرين – الدار البيضاء.



الطائرة ذات الـ 282 مقعدا الموزعة على مقصورتين ستضم 26 مقعداً على درجة الصقر الذهبي و256 مقعداً في الدرجة السياحية؛ وهي زيادة بنسبة 32% عن القدرة الاستيعابية التي وفرتها الناقلة في السابق على متن طائراتها الكبيرة ، الأسطول الجديد لطيران الخليج سيؤمّن حاجاتها في التوسع، وسيحافظ على امتلاك الناقلة لأحد أحدث الأساطيل في المنطقة، في الوقت الذي يبني فيه على اعتمادية الناقلة الحائزة على الجوائز والتزامها بمواعيد الرحلات وأفضل المنتجات والخدمات المتاحة.



في العام 2018 ستسيّر طيران الخليج رحلاتها إلى 49 مدينة في 26 دولة. وتلتزم طيران الخليج بريادتها في الصناعة، حيث تعمل باستمرار على تعزيز خدماتها وتصميم منتجاتها التي تناسب احتياجات الركاب، كما أنها تشتهر بضيافتها العربية الأصيلة، ويتجلى ذلك من خلال منتجاتها المميزة الصديقة للعائلات والمسافرين للأعمال. واليوم، تسير شركة طيران الخليج رحلات يومية مزدوجة أو أكثر إلى وجهات مختارة في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية وأوروبا؛ بينما تمتد شبكتها إلى دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية وأوروبا والشرق الأقصى. وتؤمّن الناقلة ربطاً سلساً للمسافرين على مدى شبكة وجهاتها من خلال مركزها الرئيسي في مطار البحرين الدولي.

وللمزيد من المعلومات حول شبكة وجهات الناقلة أو لأسعار تذاكرها وجدولة رحلاتها، يمكن زيارة موقع الناقلة الإلكتروني gulfair.com، أو الاتصال بمركز الاتصال الدولي الذي يعمل على مدار الساعة على الرقم (+973) 17373737، أو زيارة أحد مكاتب مبيعات طيران الخليج أو وكلائها المعتمدين.





م.ف.ق/خ.س



بنا 1100 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/01 - 05 : 02 PM