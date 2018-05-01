ابو الفتح : البلديات تشهد عددا من المشاريع البلدية الحيوية المنامة في 1 مايو / بنا / أكد وكيل شئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل محمد ابو الفتح أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على انجاز عدد من المشاريع البلدية الحيوية ، منوهاً إلى أن المحور الاساسي لجميع هذه المشاريع هو خدمة المواطن والوطن، وتحقيق التنمية المستدامة.



واوضح أبو الفتح ان الوزارة ماضية قدما في تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف مناطق المملكة بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية. منوها بان عددا من المشروعات قاربت على الانتهاء وبعضها في مرحلة التنفيذ والآخر في طور انهاء اجراءات مرحلة البدء ، مضيفا ان وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حريصة على اقامة المشروعات التي من شانها تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في مختلف مناطق المملكة تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظة الله ورعاه.



وتابع " نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ولي العهد في تقديم افضل الخدمات وفق متطلبات المواطنين عبر تنفيذ هذه المشاريع الخدمية. "



وأكد ابو الفتح أن الوزارة تعمل جاهده على إنشاء حزمة متنوعة من المشاريع البلدية بما فيها انشاء السواحل العامة ومضامير المشي والحدائق في مختلف مناطق المملكة، وأن هذا الأمر يأتي من ضمن الاستراتيجية والخطة الخاصة في زيادة الرقعة الخضراء في البلاد ، وأشار الى ان اهم المشروعات الخدمية التي تعمل عليها الوزارة في الوقت الحالي في العاصمة تتمثل في " المرحلة الأولى من مشروع الحديقة المائية والمزمع الانتهاء منه في سبتمبر من هذا العام، وممشى ام الحصم والتي سيبدأ العمل فيه في يونيو المقبل، والمرحلة الثانية من ممشى ساحل توبلي، تقاطع الشيخ عيسى مع شارع الشيخ سلمان، وتطوير مجمع 338 بمنطقة العدلية".



واوضح الوكيل ابو الفتح أن هناك عددا من المشروعات في المحرق مثل المرحلة الثانية من حديقة المحرق الكبرى والمزمع الانتهاء منها في ديسمبر 2019، وساحل البسيتين، وممشى قلالي ، واهم المشروعات في الشمالية تتمثل في حديقة باربار، تقاطع الجنبية، تقاطع الشيخ خليفة مع الشيخ عيسى، وفي الجنوبية حديقة مدينة عيسى 8.



واشاد الوكيل بالدور البارز التي تقوم به المجالس البلدية في تلمس احتياجات المواطنين والعمل على متابعتها وإيصال هذه الاحتياجات الى المسئولين من اجل العمل على تذليل كافة العقبات وتقديم افضل الخدمات إليهم.





م.ف.ق/خ.س



بنا 1010 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/05/01 - 20 : 01 PM