الاتحاد الحر يهنئ عمال البحرين بيوم العمال العالمي ويشيد بما تحقق من إنجازات للعمل النقابي والعمالي بالمملكة المنامة في 1 مايو / بنا / هنأ الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين العمال في جميع أنحاء العالم وفي مقدمتهم عمال البحرين بيوم العمال العالمي السنوي، والذي يمثل مناسبة هامة لاستحضار الأعمال العظيمة التي قدمها العمال لنهضة أوطانهم والتحديات التي واجهوها بكل قوة وعزيمة دفاعا عن قضاياهم وحقوقهم ومكتسباتهم من أزمنة بعيدة.





واشاد الاتحاد الحر في بيان له بما تحقق من إنجازات للعمل النقابي والعمالي في مملكة البحرين في عهد المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي يمثل طفرة كبيرة وغير مسبوقة وضعت البحرين في مكانتها اللائقة عربيا وعالميا وشهد بذلك الجميع.



واوضح الاتحاد ان الرؤية الاقتصادية 2030 مثلت المشروع الأكبر لتخطيط مستقبل مملكة البحرين، بالتوافق مع أحدث المعايير العالمية نحو تحديث الاقتصاد والتنمية البشرية وتعزيز إنتاجية العمالة الوطنية وقدراتها الابتكارية والنهوض بقطاع التدريب والتمكين للعمالة الوطنية بجعلها الخيار الأنسب في سوق العمل.



واشار البيان الى ان الإنجازات التي حققها الاتحاد على المستوى المحلي والعربي والإقليمي والتي كان آخرها انتخابه لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية ولجنتي الرقابة المالية ولجنة المرأة العاملة ما كان ليتم لولا الدعم والرعاية التي يلقاها الاتحاد منذ تأسيسه وحتى الآن من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، رافعا الى مقامهم السامي خالص التهاني بمناسبة عيد العمال وأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على دعمهم ورعايتهم الدائمة.



واعرب الاتحاد عن اعتزازه بالدور الكبير الذي تلعبه الاتحادات العربية والنقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم المشروعة وتعاونها مع الحكومات من أجل الاستجابة للمطالب وتذليل العقبات أمام العمال في أغلب أرجاء المنطقة العربية.





م.ا.ب/خ.س



بنا 0911 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/05/01 - 22 : 12 PM