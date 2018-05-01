تقرير امريكي يشير الى تراجع قوات الامن الافغانية وسط تزايد لوتيرة العنف واشنطن في 01 مايو/ بنا / كشف تقرير امريكي اليوم ان عدد قوات الأمن الأفغانية تراجع نحو 11 % خلال العام المنصرم.

وقال أكبر جهاز حكومي أمريكي للرقابة فيما يتعلق بأفغانستان إن عدد الأفراد في قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية التي تضم الجيش والقوات الجوية والشرطة بلغ ما يقدر بنحو 296400 فرد في المجمل بحلول يناير ، بما يمثل تراجعا بنسبة 10.6 % مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. والقوة المصرح بها لقوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية هي 334 ألف فرد.

ويؤشر هذا التراجع الى الصعوبة التي ستواجهها كابول في معالجة الوضع الأمني الخطير، مع وتيرة العنف المتسارعة وانعدام الأمن ، فقد اودى تفجيران مزدوجان في العاصمة كابول امس بحياة 37 شخصا بينهم 10 صحفيين ومقتل 11 طفلا في تفجير انتحاري قرب مطار قندهار ومقتل 60 شخصا قبل اسبوع أثناء انتظارهم أمام مركز لتسجيل الناخبين.



وتعيد هذه التفجيرات الارهابية إلى الأذهان كابوس العنف في أفغانستان على الرغم من تصعيد الهجمات الجوية بموجب سياسة الرئيس الأمريكي الجديدة للحرب المستمرة منذ 16 عاما.



خ.س



بنا 0838 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/01 - 41 : 11 AM