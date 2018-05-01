الوزير النعيمي يكرم المدارس الحاصلة على تقديرات عالية في مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب المنامة في 1 مايو / بنا / في إطار تنفيذ وزارة التربية والتعليم لبرنامج تحسين أداء المدارس، والذي يعد أحد المشاريع التي تنال اهتمام المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، احتفت الوزارة بالمدارس الحاصلة على تقديرات عالية في الدورة الثالثة من مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب، حيث استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بديوان الوزارة بمدينة عيسى مديري ومديرات المدارس الحاصلة على تقدير ممتاز وجيد، مشيداً بجهود الهيئات الإدارية والتعليمية في هذه المدارس، والتي أدت إلى تحقيق تلك النتائج المشرفة، والتي تعد إحدى ثمار تطبيق برنامج تحسين أداء المدارس.



وأشار الوزير إلى الدور الذي يقوم به برنامج تحسين أداء المدارس في الارتقاء بالبيئة المدرسية وتقديم أفضل الخدمات التعليمية، مؤكداً حرص الوزارة على التقييم الذاتي لأداء مؤسساتها من خلال الجهات المختصة، مثل مركز القياس والتقويم بالوزارة، والتقارير الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب بما تحتويه من ملاحظات على أداء المؤسسات التعليمية، إلى جانب المشاركة في الاختبارات الدولية في الرياضيات والعلوم (تيمس)، والاختبارات الدولية في مهارات القراءة (بيرلز)، وكذلك المشاركة في الاختبارات الوطنية، والتي تهدف إلى تقييم وتطوير أداء المدارس والطلبة، وذلك ضمن سعيها المستمر والحثيث للارتقاء بمخرجات التعليم وتطوير المناهج الدراسية .



حضر اللقاء الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل الوزارة للموارد والخدمات وعدد من المسئولين بالوزارة.



و المدارس التي تم تكريمها هي ابتدائية سكينة بنت الحسين للبنات، وابتدائية أبوفراس الحمداني للبنين، وابتدائية هاجر للبنات، وابتدائية سار للبنات، وابتدائية القادسية للبنات، وابتدائية المحرق للبنات، وابتدائية عائشة أم المؤمنين للبنات، وثانوية سار للبنات، وهي المدارس الحاصلة على تقدير (ممتاز)، وكذلك كل من ابتدائية أبو العلاء المعري للبنين، وابتدائية طليطلة للبنات، وابتدائية النبيه صالح للبنات، وابتدائية سند للبنات، وابتدائية الجزيرة للبنات، وابتدائية حفصة أم المؤمنين للبنات، وابتدائية القدس للبنات، وابتدائية أسماء ذات النطاقين للبنات، وابتدائية البسيتين للبنات، وابتدائية سترة للبنات، ومدرسة الديه الابتدائية الإعدادية للبنات، وإعدادية قرطبة للبنات، وثانوية الحورة للبنات، وثانوية المحرق للبنات، وهي المدارس الحاصلة على تقدير (جيد).





م.ف.ق/خ.س



بنا 0750 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/05/01 - 56 : 10 AM