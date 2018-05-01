ترامب يقترح عقد القمة مع كيم في بيت السلام واشنطن في 01 مايو/ بنا / اقترح الرئيس الاميركي دونالد ترامب عقد القمة التاريخية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في قرية بانمونغوم على الحدود بين الكوريتين.

وكتب ترامب مع اقتراب موعد القمة "منزل السلام على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية اليس مكانا أكثر تمثيلا وأهمية من بلد ثالث؟ اتساءل فقط".





وفي بيت السلام ايضا عقد الزعيمان الكوري الشمالي والكوري الجنوبي الجمعة، قمة تاريخية تعهدا خلالها العمل من أجل السلام.



وبيت السلام مبنى من الزجاج والاسمنت في القسم الجنوبي من بانمونغوم حيث تم توقيع الهدنة التي وضعت حدا للحرب الكورية بين (1950-1953).



وكان كيم هو اول زعيم كوري شمالي تطأ قدمه الجنوب منذ توقيع الهدنة قبل 65 عاما.





خ.س



بنا 0716 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/05/01 - 24 : 10 AM