القطاع الفضائي العربي يبحث في ابوظبي توحيد الجهود لبناء منظومة فضائية عربية ابوظبي في 1مايو /بنا/ نظمت وكالة الإمارات للفضاء الاماراتية الاجتماع الثاني لقادة الوكالات الفضائية العربية ورؤساء المنظمات والهيئات المعنية بالقطاع لبحث مستقبل القطاع الفضائي العربي وتوحيد الجهود بهدف تعزيز القدرات الفضائية العربية وذلك على هامش القمة العالمية لصناعة الطيران التي انطلقت فعالياتها يوم أمس في أبوظبي.





وقال الدكتور أحمد بن عبد الله الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء الاماراتية، نقلا عن وكالة انباء الامارات، ان الاجتماع يهدف إلى تشخيص حال وواقع قطاع الفضاء العربي وما يمتلكه من قدرات لتخطيط الجهود والمساعي الهادفة إلى إعادة إحياء أمجاد الأجداد العرب الذين كانت لهم الريادة في علوم الفضاء والفلك، مؤكدا أن المنطقة العربية تمتلك كافة المقومات من بنية تحتية وعقول نيرة لتحقيق هذا المسعى إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أهمية توحيد الجهود والسعي خلف بناء منظومة فضائية عربية مشتركة ترقى إلى مستوى التنافسية العالمية.



وتم خلال وشهد الاجتماع تقديم نبذة موجزة عن قطاع الفضاء الإماراتي ومشاريعه المختلفة مثل "مسبار الأمل" و"المريخ 2117" ومشروع الإمارات لرواد الفضاء قبل استعراض المشاركين لعدد من مشاريع القطاع الفضائي في الدول العربية وبحث التحديات المشتركة في مجال الفضاء ومتطلبات بناء الكوادر البشرية ونقل المعرفة بجانب التعاون على المستوى الإقليمي.



وتطرق الاجتماع ايضا إلى آليات التعاون والتنسيق العربي المقترحة من دولة الإمارات بهدف الارتقاء بمستوى العمل العربي المشترك وتطوير أشكال التعاون بين الدول والهيئات والمؤسسات ذات الصلة بقطاع الفضاء العربي .



خ.س



بنا 0656 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/05/01 - 58 : 09 AM