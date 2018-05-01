الخارجية الأمريكية: تسليم العلم الروسي الذي انزل من قنصلية سياتل لسفارة موسكو في واشنطن واشنطن في 01 مايو/ بنا / قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن العلم الروسي الذي أنزلته عن مقر إقامة القنصل العام الروسي في مدينة سياتل شرقي الولايات المتحدة، سيتم تسليمه للسفارة الروسية في واشنطن.

وأوضح مسؤول في الوزارة بحسب "روسيا اليوم" أن السلطات الأمريكية قررت إنزال العلم لفقدان المبنى صفته الدبلوماسية، بعد أن أصدرت واشنطن قرارا بإغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل اعتبارا من 1 أبريل الماضي.



وقال المسؤول إن العلم الذي تركه الدبلوماسيون الروس يرفرف فوق المبنى لدى مغادرته، تم إنزاله "باحترام" السبت الماضي.



وفي وقت سابق وصفت السفارة الروسية في واشنطن تصرف السلطات الأمريكية بـ "المرفوض" وطالبت بإعادة العلم الروسي إلى مكانه، باعتبار مقر القنصل العام ملكية روسية تتمتع بالحصانة.







و.ش/خ.س



بنا 0643 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/01 - 24 : 10 AM