الدومينيكان تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان وتعترف بـ "الصين الموحدة" سانتو دومينغو في 01 مايو/ بنا / قالت الدومينيكان انها ستقيم علاقات دبلوماسية مع الصين وقطع اي اتصالات مع تايوان.

وأضافت في بيان إن الزيارة التي قام بها وزير خارجية الدومينيكان ميغيل فارغاس الى الصين اسفرت عن اقامة علاقات دبلوماسية بشكل رسمي.



وقالت "نعلن للأمة الدومينيكانية عن إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين وهذا القرار سيكون مفيدا جدا لبلادنا في المستقبل."

واوضح البيان انه إثر هذا الاتفاق ابلغت الحكومة تايوان بقطع العلاقات الدبلوماسية التي كانت قائمة معها.



ولفتت في بيانها الى ان "الدومينيكان تعترف بأنه هناك صين واحدة في العالم وبأن تايوان جزء لا يتجزأ من الاراضي الصينية.

واشارت الى ان الواقع الاجتماعي والاقتصادي يدعوان الى اتخاذ مثل هذه الخطوة وبالتالي تغيير في مسار العلاقات بين البلدين.



بالمقابل استدعت تايوان طاقمها الدبلوماسي الموجود في الدومينيكان على خلفية قرار قطع العلاقات.





و.ش



بنا 0444 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/05/01 - 40 : 08 AM