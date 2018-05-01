مطالعات الصحف في البحرين المنامة في الأول من مايو /بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



جلالة الملك المفدى يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء الجالية الأمريكية في المملكة.



سمو رئيس الوزراء يستقبل قائد الأسطول الخامس السابق والجديد ويؤكد حرص مملكة البحرين على مساندة كل الجهود الرامية إلى بسط الأمن والاستقرار في المنطقة.



سمو رئيس الوزراء يرأس جلسة مجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد.



سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يستعرضان المبادرات التي تكفل استدامة المكتسبات للمواطنين.



سمو ولي العهد ينيب سمو الشيخ محمد بن سلمان لحضور المباراة النهائية لمسابقة كأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة.



وزير الديوان الملكي يبعث برقية تهنئة لسمو الشيخ ناصر بن حمد.



سمو الشيخ ناصر بن حمد يعرب عن فخره واعتزازه بدعم جلالة الملك للرياضيين.



وزارة الخارجية تدين التفجير الارهابي المزدوج في كابول بجمهورية أفغانستان الاسلامية‎.



سمو محافظ المحافظ الجنوبية: فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إنجاز رياضي يعزز المكانة العالمية المرموقة لمملكة البحرين.



وزير شؤون الإعلام يهنئ جلالة الملك بفوز سمو الشيخ ناصر ببطولة شمال أمريكا للرجل الحديدي.



الأعلى للمرأة يرحب بقرار مجلس الوزراء باعتماد آليات لضمان استدامة تقدم المرأة البحرينية.



فوز وزارة الإعلام بجائزتين ضمن المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون.



(الشؤون الإسلامية): آخر موعد لتسجيل الحجاج إلكترونياً نهاية شعبان الجاري.



الإعلان عن الفائزين يوم الاربعاء المقبل..لجنة تحكيم جائزة خليفة بن سلمان للصحافة برئاسة مؤنس المردي تنهي تحكيم الاعمال الصحفية.



مساعد وزير الخارجية يشيد بإنجازات مملكة البحرين التي حققتها في مجال حماية حقوق العمال.



تقديم طلبات الالتحاق بجامعة البحرين من 20 إلى 31 مايو.



وزير الصناعة والتجارة والسياحة يثمن زيارة معالي الأمين العام لمجلس التعاون إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين.



أشاد بتعاون ومتابعة سمو محافظة المحافظة الجنوبية في كافة مراحل تنفيذ المشروع.. وزير الأشغال يفتتح شارع ولي العهد.



معالي وزير الداخلية يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة بمناسبة تعيينه‎.



وزير الإسكان يهنئ ناصر بن حمد بإنجاز الرجل الحديدي.



خلال استقباله الدكتور عارف الزياني.. رئيس ديوان الخدمة المدنية يشيد بالكوادر الوطنية المؤهلة.



الوزير عصام خلف: البحرين تعتز بأبنائها العمال (جنود الإنتاج والعطاء).



وزارة الصحة تستقبل وفدا من الإدارة التنفيذية للرقابة على الغذاء المستورد بالهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء.



الحكومة الإلكترونية تعقد ورشة عمل وتستعرض عوامل نجاح مشاريع تطوير الأنظمة.



المحكمة الكبرى الجنائية تحكم بالسجن المؤبد و15 سنة على متهمين بقضية الانضمام لجماعة إرهابية.



ختام فعاليات التمرين التعبوي (فجر العواصف /22)‎.



القائد العام يستقبل قائد مجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة في تمرين درع الخليج المشترك -1‎.



هيئة جودة التعليم والتدريب تعقد ورشًا تدريبية لمؤسسات التعليم العالي.



سمو رئيس الحرس الوطني يهنئ جلالة الملك بمناسبة فوز سمو الشيخ ناصر ببطولة شمال أمريكا للرجل الحديدي. ‎



في لقائها مع لجنة "تنمية المدن والقرى" بالشمالية..المناعي: الوزارة بدأت العمل في 52 منزلا لهذا العام.



اللجنة البحرينية الجزائرية المشتركة تعقد اجتماعها التحضيري لدورتها الثانية.



تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة..انطلاق مؤتمر (أخلاقيات وقوانين الأبحاث الإكلينيكية باستخدام الخلايا الجذعية).



بمناسبة اليوم العالمي للعمال ..المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تهنئ عمال البحرين وتؤكد متابعتها للالتزامات التي تحقق لهم المزيد من الحقوق والمكتسبات.



رئيس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يستقبل مساعد وزير الخارجية.



وزير التربية: تفعيل متميز للأدوات التعليمية الرقمية في الميدان التربوي.



بمناسبة يوم العمّال العالمّي..الدكتور جواهري يهنئ عمال البحرين ويشيد بإنجازاتهم وتحمّلهم للمسؤوليات الجسّام.



النائب العسومي يهنئ جلالة الملك بفوز سمو الشيخ ناصر بن حمد ببطولة شمال أمريكا للرجل الحديدي.



سفير المملكة لدى الولايات المتحدة يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ ناصر بمناسبة فوزه بالمركز الأول ببطولة شمال الولايات المتحدة للرجل الحديدي.

نجل سمو ولي العهد يتوج الأهلي بأغلى كؤوس الطائرة.



ارتفع بنسبة 32% على أساس سنوي 33.9 مليون دينار صافي أرباح شركة ألبا خلال الربع الأول من عام 2018.



91 دولة تحتفل بـ(عيد العمال) والبحرين الأولى خليجيا.









خ.أ



بنا 0155 جمت 01/05/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/05/01 - 59 : 04 AM