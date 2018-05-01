الصين تدشن مدينة سينمائية تضاهي هوليوود الامريكية بكين في 30 أبريل/بنا/ افتتح في الصين اليوم مدينة سينمائية ضخمة تطمح لاستقطاب الإنتاجات الأجنبية ودعم صناعة الأفلام الصينية، تكلف بناؤها حوالي 7,86 مليارات دولار.



وذكرت وسائل اعلام محلية أن المدينة الجديدة أطلق عليها (مدينة سينما) تزيد مساحتها عن مساحة 500 ملعب لكرة القدم، وتمتد على 376 هكتارا في مدينة تشينغداو الساحلية في شرق البلاد على ما أعلنت مجموعة (واندا) الصينية الخاصة القيمة على المشروع.



وقد بني حتى الآن ثلاثون استوديو، بينها واحد ضخم يمتد على عشرة آلاف متر مربع، "تراعي أعلى المعايير الدولية"، وسيتم بناء عشرة استوديوهات أخرى في السنوات المقبلة على ما تعهدت المجموعة المتخصصة بالتطوير العقاري والفنادق والرياضة.



ويضم هذا المجمع الضخم الذي يسعى إلى منافسة هوليوود، قاعة عروض ومدرسة ومستشفى وفنادق فخمة وناديا لليخوت مستوحى من نادي موناكو.



وسيقام فيه كذلك مركز تجاري يمتد على 360 ألف متر مربع يضم حلبة تزلج على الجليد ومنتزه ترفيهي و"أكبر سينما في آسيا".



وأكدت مجموعة "واندا"، "هذا أكبر استثمار في العالم في مجال السينما والتلفزيون".





خ.أ



بنا 2212 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/05/01 - 56 : 02 AM