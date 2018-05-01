وزير الدفاع الأمريكي يقلل من احتمالات الانسحاب من سوريا قبل التوصل لاتفاق سلام واشنطن 30 أبريل/بنا/ ذكر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الاثنين أن "الولايات المتحدة وحلفاءها لن يرغبوا في سحب قواتهم من سوريا قبل أن يظفر الدبلوماسيون بالسلام".



وحسب وسائل اعلام أمريكية يمثل ذلك التصريح إحدى أقوى الإشارات حتى الآن على "أن الانسحاب الأمريكي الكامل غير محتمل في أي وقت قريب".



وقال ماتيس إن "الولايات المتحدة وحلفاءها على أعتاب نصر تاريخي على تنظيم داعش الارهابي"، مضيفا بقوله " أنهم لا يريدون ترك سوريا وحسب بينما لا تزال في حالة حرب".



وأردف للصحفيين في وزارة الدفاع (البنتاجون) "نحن لا نريد مجرد الانسحاب قبل أن يظفر الدبلوماسيون بالسلام، أنت تفوز بالمعركة ثم تظفر بالسلام".



وأفاد ماتيس بأنه من المقرر أن يلتقي في وقت لاحق اليوم مع مبعوث الأمم المتحدة بشأن سوريا ستافان دي ميستورا "لرؤية أين توجد عملية جنيف وما يمكننا فعله للمساعدة".



خ.أ



بنا 2158 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/01 - 06 : 01 AM