مقاتلات التحالف العربي تشن غارات جوية تستهدف غرفة عمليات مليشيا الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن عدن في 30 أبريل / بنا / شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم غارات جوية على مواقع استراتيجية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة البيضاء وسط اليمن.



وأكدت مصادر يمنية أن مقاتلات التحالف شنت غارتين جويتين اليوم، استهدفت موقع القيادة الحوثية في منطقة عرقوب العقلة بمديرية الصومعة.





وذكرت المصادر "إن الموقع المستهدف اتخذت منه المليشيا غرفة عمليات لإدارة معاركها في المديرية، وأسفرت الغارتين عن تدمير غرفة عمليات المليشيا ومقتل كل من فيها من العناصر الانقلابية".





م.ح.



بنا 2046 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/05/01 - 22 : 12 AM