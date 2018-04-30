الإمارات تدين هجومي كابول الإرهابيين أبوظبي في 30 أبريل / بنا / أدانت دولة الإمارات الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم في العاصمة الأفغانية كابول.



وأعربت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان لها اليوم عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها لمثل هذه الأعمال الإرهابية مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.





وشددت على وقوف الإمارات وتضامنها مع أفغانستان في مواجهة العنف والتطرف داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.





م خ/م.ح.



بنا 2021 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/04/30 - 24 : 11 PM