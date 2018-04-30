سمو ولي العهد ينيب سمو الشيخ محمد بن سلمان لحضور المباراة النهائية لمسابقة كأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة المنامة في 30 أبريل / بنا / أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة لحضور المباراة النهائية لمسابقة كأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة في نسختها 43 وختام الموسم الرياضي للكرة الطائرة 2017 – 2018 والتي جمعت بين نادي الأهلي حامل اللقب للموسم الماضي ونادي المحرق مساء اليوم على صالة الاتحاد البحريني للكرة الطائرة في الرفاع. حيث توج سموه النادي الأهلي بطلا لكأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة بعد فوزه على نادي المحرق بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. مشيرا سموه إلى أن رعاية ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للرياضة في البحرين مكنها من مواصلة تحقيق الإنجازات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.





وبهذه المناسبة هنأ سمو الشيخ محمد النادي الأهلي بفوزه بكأس سمو ولي العهد لكرة الطائرة مشيدا بجهود لاعبي الفريق والجهازين الاداري والفني وادارة النادي في تحقيق هذا الفوز. وأشاد سموه بالروح العالية والأداء المتميز الذي أبداه الفريقان وبما شهدته هذه المسابقة من منافسات قوية أكدت على المستوى المتميز الذي وصلت اليه كرة الطائرة البحرينية في ظل ما يحظى به قطاع الشباب والرياضة من دعم متواصل من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



وأشار سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية التي عملت على زيادة وتيرة تطور الرياضة البحرينية عبر متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة لهذا القطاع الكبير، لافتاً إلى برنامج (استجابة) الذي دشنه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مؤخراً ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وتطبيقاً لرؤى صاحب السمو الملكي ولي العهد الداعية إلى تطوير كافة القطاعات.



كما أثنى سموه على جهود الاتحاد البحريني للكرة الطائرة على حسن الاعداد والتنظيم لهذه البطولة، والدور الكبير للاتحاد واهتمامه بكافة النواحي الفنية والإدارية لهذه اللعبة التي حقق فيها ابناء البحرين نتائج مشرفة، متمنيا سموه المزيد من النجاح والتوفيق لجهود الاتحاد البحريني لكرة الطائرة والأندية الوطنية لتحقيق المزيد من المنجزات الشبابية على صعيد هذه الرياضة.



وقام سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة في ختام اللقاء بتسليم كأس البطولة إلى فريق النادي الأهلي وتوزيع الميداليات على أعضاء الفريق الفائز بالبطولة ووصيفه فريق نادي المحرق وطاقم التحكيم للمباراة النهائية.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1919 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/30 - 15 : 11 PM