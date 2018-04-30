الأمين العام للجامعة العربية يلتقي مع وزير خارجية أوكرانيا القاهرة في 30 أبريل/ بنا / التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة اليوم مع وزير خارجية أوكرانيا بافلو كليمكين الذي يزور مصر حاليا.



وقال المتحدث باسم الأمين العام الوزير المفوض محمود عفيفي في تصريح له، أن أبو الغيط عرض في هذا الإطار لأهم ما خرج عن القمة العربية الأخيرة في الظهران فيما يخص عدد من الملفات التي تكتسب أهمية خاصة خلال هذه المرحلة وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدا التطلع لأن تتخذ أوكرانيا منحى إيجابيا في مساندة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، بما في ذلك عدم قبول تغيير الوضعية القانونية والتاريخية للقدس المحتلة، وذلك اتساقا مع قرارات الشرعية الدولية ذلت الصلة التي أقرت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة.



وأوضح أن الوزير الأوكراني عرض من جانبه لأهم تطورات الأوضاع الداخلية في بلاده، معربا عن التطلع لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات العربية/الأوكرانية خلال المرحلة المقبلة، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري في ظل وجود فرص جيدة متاحة لتحقيق هذه النقلة النوعية.



كما بحثا خلال اللقاء كيفية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة للجامعة العربية والحكومة الأوكرانية، بحيث يمكن الاستفادة منها في تحقيق الزخم المطلوب لتطوير العلاقات بين الدول العربية وأوكرانيا.



م خ/م.ح.



بنا 1821 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/04/30 - 30 : 09 PM