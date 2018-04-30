مجلس اللوردات البريطاني يصوت لصالح منح البرلمان القوة لوقف أو تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المنامة في 30 أبريل/ بنا / صوت مجلس اللوردات البريطاني اليوم لصالح منح البرلمان القوة لوقف أو تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وذكرت "بي بي سي" أن 335 من أعضاء المجلس صوتوا لصالح تعديل يمكن أن يسمح للبرلمان بعودة بريطانيا إلى طاولة المفاوضات في بروكسل أو حتى تأجيل عملية خروج بريطانيا.



وجدير بالذكر أن مجلس اللوردات هو الغرفة العليا في البرلمان البريطاني.



وتعارض الحكومة البريطانية هذا التعديل والذي يمكن أن يلغى بواسطة الغرفة الدنيا من البرلمان حيث تتمتع رئيسة الوزراء البريطانية بأغلبية بسيطة.







م.ح.



بنا 1818 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/30 - 26 : 09 PM