مجلس الوزراء الكويتي يدين بشدة استمرار إطلاق الصواريخ على المملكة العربية السعودية من قبل الميليشيات الحوثية الكويت في 30 أبريل/ بنا / أدان مجلس الوزراء الكويتي بشدة استمرار إطلاق الصواريخ على المدن الآهلة بالسكان في المملكة العربية السعودية من قبل الميليشيات الحوثية والتي قامت قوات الدفاع الجوي السعودية باعتراضها مؤكدا أن هذه الاعتداءات الآثمة من قبل الحوثيين التي تستهدف أمن واستقرار السعودية تبرهن على عدم جدية تلك الجماعة في الاستجابة للجهود الدولية الساعية لإنهاء النزاع في اليمن.

وأكد المجلس في جلسته اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وقوف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية وتأييدها ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها داعيا المولى عز وجل أن يحفظ السعودية وشعبها من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



من جهة اخري رحب مجلس الوزراء الكويتي باللقاء التاريخي الذي جمع رئيسي كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية مشيدا بشجاعة الزعيمين وسعيهما لنزع فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية ومرحبا بما صدر من القمة من بيان بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مع نهاية العام ويؤكد نهاية الأعمال العدائية بين البلدين بكافة أشكالها الأمر الذي سيعيد لشبه الجزيرة الكورية وإلى العالم أمنه واستقراره.



وأعرب المجلس عن الأمل في أن يشكل هذا الاتفاق التاريخي بما تضمنه من قرارات هامة نموذجا لوضع نهاية لما يشهده العالم من نزاعات وبؤر توتر لينعم بالأمن والاستقرار.



كما أعرب المجلس عن بالغ أسفه واستنكاره لحادث إطلاق نار على مصلين في مسجد داخل المركز الثقافي الإسلامي بمدينة كيبيك الكندية مؤخرا والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.



واستنكر مجلس الوزراء الكويتي كذلك بشدة التفجيرين اللذين وقعا قرب مقر الاستخبارات الأفغانية في كابول والهجوم الذي استهدف رتل للقوات الأجنبية في قندهار اليوم والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا وندد المجلس بهذا العمل الإجرامي الذي يستهدف أرواح الأبرياء وترويع الآمنين مؤكدا على موقف دولة الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ودوافعه.





م.ح.



بنا 1715 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/30 - 31 : 08 PM