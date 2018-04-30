مصر تدين الهجمات الإرهابية التي وقعت في أفغانستان القاهرة في 30 أبريل / بنا / أعربت مصر عن إدانتها الشديدة، الهجمات الإرهابية التي وقعت في أفغانستان، واستهدفت موقعا بالقرب من مقر أجهزة الاستخبارات الأفغانية في العاصمة كابول، فضلًا عن استهداف موكب لقوات حلف شمال الأطلنطي في مدينة "قندهار"، مما أسفر عن مقتل نحو اثنين وثلاثين شخصا، بينهم أحد عشر طفلا، وإصابة ثلاثة وأربعين آخرين.



وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم، وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف الأمن والاستقرار في البلاد.



وجدد البيان مطالبة مصر للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حاسم لتجفيف منابع تمويل وتدريب العناصر الإرهابية، وتوفير ملاذ آمن لها، فضلًا عن تكاتف الجهود الدولية لمكافحة الفكر المتطرف والحد من انتشاره في أوساط الشباب.





م خ/م.ح.



بنا 1638 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/30 - 46 : 07 PM