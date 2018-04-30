مؤتمر "العلوم عند العرب" يعقد في جامعة البحرين 3 مايو المنامة في 30 ابريل / بنا / أعلن رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية في كلية الآداب بجامعة البحرين الدكتور خليفة ياسين بن عربي، عن استكمال ترتيبات إقامة المؤتمر العلمي الأول للقسم تحت عنوان "العلوم عند العرب والمسلمين قديما وحديثا"، والذي سيقام في مركز زين للتعلم الإلكتروني يومي الأربعاء والخميس 3 و4 مايو 2018، تحت رعاية رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة.



وقال د. بن عربي إن الفكرة الأساسية من إقامة هذا المؤتمر، تسليط الأضواء على المساهمات العربية في العلوم الإنسانية على وجه التحديد، والعلوم الأخرى أيضا، والإسهامات في التفوق الحضاري الذي قام على اللغة العربية وعلى العلماء العرب.



وأوضح أن هذا المؤتمر يعد محاولة "للوقوف على تقاطيع مهمة حول تلك العلوم في شتى مناحيها، ومختلف تخصصاتها الإنسانية والعلمية، النظرية والتطبيقية، ليسهم في تبيان مدارات ذلك التفوق الحضاري، متناولا جهودا مهمة على المستوى الفردي والمستوى الجماعي، وليضع لنا إضاءات لعلها أن تكون تنويرا لما يجب أن تتوسمه أمتنا للنهوض مرة أخرى"، لافتا أن هذا المؤتمر "ليس على طريقة التغني بالماضي المجيد، والانحباس في مغلفات الذاكرة الحالمة، بل على سبيل الاعتماد على ثقافتنا الزاهرة، لصناعة ثقافة أكثر تطورا وازدهارا، واجتثاث الأمة من وهدتها الحالية".



ويشارك في هذا المؤتمر أساتذة قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وبعض من أساتذة الأقسام الأكاديمية ذات الصلة، بنحو 25 ورقة علمية، من بينها: "العلوم بين الحضارة والنهضة"، و"العلوم النفسية عند العرب والمسلمين الأوائل"، و"علم الكيمياء عند العرب: من صناعة الذهب إلى صناعة الأدب"، و"السرديات السلطانية العربية: المصطلح وأوليات النشأة في الثقافة العربية الإسلامية".



ع إ ح/ع ع



بنا 1547 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/04/30 - 58 : 06 PM