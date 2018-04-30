مصرع ثلاثة اشخاص واصابة أربعة جراء هجوم مسلح في مدينة "كويتا" الباكستانية اسلام آباد في 30 أبريل / بنا / لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون اليوم في مدينة "كويتا" الباكستانية.



وذكر مصدر أمني باكستاني أن مسلحين يستقلون دراجات نارية أطلقوا النار بشكل عشوائي تجاه محال تجارية في أحد الأسواق بمدينة كويتا، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى و 4 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى.



وأشار الى أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة وشنت حملة تمشيط أمني للبحث عن المسلحين الذين نجحوا في الفرار.





م خ/م.ح.



بنا 1521 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/04/30 - 24 : 06 PM