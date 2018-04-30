ملك الأردن يبحث مع وزير الخارجية الأميركي جهود الحرب على الإرهاب عمان في 30 أبريل/ بنا / استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي يزور عمان حالياً ضمن جولة له في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ان اللقاء ركز على آليات تطوير الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وعدد من القضايا التي تهم البلدين، لا سيما تلك المرتبطة بمساعي تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما جرى استعراض ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.





م خ/م.ح.



بنا 1514 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/30 - 21 : 06 PM