فوز وزارة الإعلام بجائزتين ضمن المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون تونس في 30 ابريل / بنا / حصدت وزارة شؤون الإعلام جائزتين ضمن مسابقات الدورة التاسعة عشرة للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون التي نظمها اتحاد إذاعات الدول العربية في المدينة الثقافية التونسية خلال الفترة من 26 إلى 29 أبريل 2018.

وأعرب السيد عبدالله خالد الدوسري الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون عن بالغ سعادته واعتزازه ‏بفوز إذاعة البحرين بالمركز الأول في مسابقة (البرامج التفاعلية) عن برنامج (‏خذني معك)، وحصول تليفزيون البحرين على جائزة المركز الثاني عن ومضة (قل خيرًا) ضمن فئة (الومضات التوعوية).



وأكد الدوسري أن تكريم الإعلام البحريني في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يمثل تتويجًا لرسالته التوعوية والتنموية في إطار توجيهات سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام إلى نشر القيم الإنسانية النبيلة ومناقشة القضايا الوطنية بصدق وموضوعية في مختلف وسائل الإعلام، بما يحقق المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.



وأعرب الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون عن شكره وتقديره إلى الكوادر الإعلامية والفنية الوطنية على أداء واجباتها الوطنية في مختلف البرامج الإذاعية والتليفزيونية، خاصًا بالذكر العاملين في برنامج (‏خذني معك) الإذاعي، وهو أحد البرامج الهادفة التي تأخذ المستمعين يوميًا في رحلة ‏علمية أو اجتماعية أو صحية، من إعداد وتقديم آلاء البناء، واستطلاعات الرأي لنور القاسمي وناصر جبر ومن إخراج صابر ‏السعيد.



كما توجه بالتحية والتقدير إلى الفنانين والإعلاميين الذين شاركوا في ومضة (قل خيرًا) والتي حققت نجاحًا كبيرًا على شاشة التليفزيون وتفاعلاً إيجابيًا على مواقع التواصل الاجتماعي لما تنشره من قيم التسامح والاحترام المتبادل وإعلاء الكلمة الطيبة بين أفراد المجتمع، ونبذ ما يثير الفرقة والكراهية، وهي من إعداد نسيبة الشروقي ‏وإخراج أنس جناحي.‏



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بنا 1506 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/30 - 19 : 06 PM