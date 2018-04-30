"الشؤون الإسلامية": آخر موعد لتسجيل الحجاج إلكترونياً نهاية شعبان الجاري المنامة في 30 ابريل / بنا / دعا قسم شؤون الحج والعمرة التابع لإدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المواطنين الكرام الراغبين في أداء مناسك حج هذا العام سرعة التسجيل لدى الحملات المرخصة، تفادياً لأي تعطيل أو إلغاء بسبب عدم الالتزام بمواعيد انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني المقررة من قبل وزارة الحج السعودية بنهاية شهر شعبان الجاري، الموافق 15 مايو المقبل.

وأكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة، أن اللجنة العليا وبعثة مملكة البحرين للحج تحرصان دائماً على دعم الجهود المبذولة لإنجاح مواسم الحج، مؤكداً الدور الريادي لحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه ممثلة في وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية، مشيداً في ذات الوقت بالدعم والاهتمام اللذان تلقاهما بعثة مملكة البحرين للحج من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، داعياً المولى عز وجل أن يكلل كافة الجهود بالتوفيق لتحقيق أفضل الخدمات بأنسب الأسعار لحجاج بيت الله الحرام.



من جانبه دعا الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج خلال الاجتماع الذي عقده قسم شؤون الحج والعمرة مؤخراً مع أصحاب حملات الحج، بمركز أحمد الفاتح الإسلامي، بحضور أصحاب حملات الحج والنواب التابعين لها وموظفي شؤون الحج والعمرة، جميع الحملات على التعاون فيما بينها لما فيه مصلحة حجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال التعاون بتطوير المرافق في المخيمات، مؤكداً على أن التنبيهات التي تُعطى للحملات إنما هي إرشادات تساعدهم على الارتقاء بخدماتهم وتحسين مستوى أدائهم، شاكراً الحملات التي استجابت وعملت بالأنظمة والتعليمات التي عممتها البعثة، الأمر الذي ساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة ونجاح موسم الحج في العام الماضي.



ولفت القطان خلال الاجتماع إلى أن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة لن تتوانى في تطبيق القوانين والجزاءات إذا ثبت التهاون من بعض أصحاب الحملات، أو بالاستهتار الذي تقوم به بعض الحملات بالاندماج مع حملات غير بحرينية، أو تسكين حملات أو حجاج آخرين بنفس المبنى، مالم يكن فندقاً عاماً، أو إدخال حجاج غير مصرحين، أو حجاج آخرين من غير حجاج مملكة البحرين سواء في السكن أو المخيمات.



وأكد القطان على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم بيانات المرشدين والكوادر الطبية، وضرورة قيام الحملات بالتنسيق المسبق مع قسم شؤون الحج والعمرة فيما يتعلق بالأمور المستجدة أو المشاكل الطارئة، حتى لا يقع على كاهل صاحب الحملة تبعات الانفراد باتخاذ قرارات مخالفة للقانون أو الأنظمة والتعليمات، لافتاً إلى أن قسم شؤون الحج والعمرة بالوزارة يعمل على دراسة عقد الاتفاق بين الحاج والحملة بما يتوافق ومستجدات الوضع، مع الحفاظ على حقوق كل من الحملة والحاج.



من جهته أكد رئيس قسم شؤون الحج والعمرة السيد خالد المالود حرص قسم شؤون الحج والعمرة، على تسهيل أمور حجاج بيت الله الحرام، من خلال تعاون الحملات، لافتاً إلى ضرورة تواجد صاحب حملة الحج شخصياً أثناء موسم الحج، وعدم عقد اتفاقات ثنائية مع حملات أخرى أو مزودي الخدمة، لافتاً إلى أن بعثة مملكة البحرين للحج ملتزمة بالحصة المقررة لها من أعداد الحجاج البالغ 4625 حاج ونسبة 5 % للإداريين لكل حملة.



وأشار المالود خلال الاجتماع إلى أن موعد إدخال متطلبات تسيير رحلات الحج عبر النظام البحريني قد بدأ في الخامس عشر من أبريل الجاري.



وأوضح أن قسم شؤون الحج والعمرة سينظم دورة تدريبية حول مستجدات نظام الحج الإلكتروني البحريني، بالإضافة إلى تدريبهم على المسار الإلكتروني للحج المعمول به في المملكة العربية السعودية، وشرح آلية العمل بالنظام والتركيز على المميزات الجديدة مثل الدفع الإلكتروني عبر المسار، ودورة أخرى للكوادر الإدارية حول متطلبات الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1502 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/04/30 - 07 : 06 PM