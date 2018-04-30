سمو محافظ المحافظ الجنوبية: فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إنجاز رياضي يعزز المكانة العالمية المرموقة لمملكة البحرين المنامة في 30 ابريل / بنا / رفع سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك لشؤون الشباب والأعمال الخيرية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بمناسبة فوز سموه الرياضي المشرف بالمركز الأول في بطولة شمال الولايات المتحدة الأمريكية للرجل الحديدي "آيرون مان" بفئة XC تحت 49 سنة، المقامة بولاية تكساس.



وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية على أن تحقيق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لهذا الإنجاز الرياضي العالمي في زمن وقدره 9 ساعات و6 دقائق وسط مشاركة لأكثـر من ثلاثة آلاف متسابق انجاز غير مسبوق يضاف الى سجل الرياضة البحرينية العامر بالإنجازات ويمثل مثل أعلى وحافزاً كبيراً للشباب البحرينـي نحو بذل المزيد من الإرادة والتحدي والعطاء لخدمة الوطن، مشيراً سموه إلى أن هذا الإنجاز ثمرة من ثمار الجهود المضنية والعمل الدؤوب الجاد الذي سطر بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أروع معاني الجد والعمل لبلوغ الأهداف العظيمة والذي كانت نتيجته واقعية وموضع ثقة الجميع بهذه النتيجة التاريخية.



وأشار سمو محافظ المحافظة الجنوبية إلى الابعاد الواسعة لهذا الإنجاز الرياضي الجديد في تعزيز المكانة العالمية المرموقة التي تحتلها مملكة البحرين في المحافل الرياضية إلى جانب إبراز اسم المملكة على خارطة الرياضات العالمية، مثمناً سموه ما تحظى به المحافظة الجنوبية من دعم ومساندة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة في مختلف المجالات متمنياً لسموه دوام التوفيق والنجاح خلال المشاركات والبطولات القادمة.



ع إ ح/م.ح.



بنا 1443 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/30 - 58 : 05 PM