الرئيس المصري يبحث هاتفيا مع رئيس جنوب السودان العلاقات الثنائية القاهرة في 30 أبريل / بنا / بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم هاتفياً مع رئيس جنوب السودان سيلفا كير العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في جنوب السودان.



وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له إن الرئيس السيسي أكد دعم مصر للجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة في جنوب السودان، بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار، ومساندتها جهود التنمية في جنوب السودان، وتقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان.



من جانبه أكد سيلفا كير خلال الاتصال حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مستعرضًا آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة الداخلية في بلاده.



م خ/م.ح.



بنا 1434 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/30 - 38 : 05 PM