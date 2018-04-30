ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس الوزراء الياباني القضايا الإقليمية والدولية أبوظبي في 30 أبريل / بنا / التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وذكرت وكالة أنباء الامارات أن ولي عهد أبوظبي بحث مع رئيس الوزراء الياباني علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





م خ/م.ح.



بنا 1416 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/04/30 - 25 : 05 PM