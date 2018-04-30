الاعلان عن الفائزين يوم الاربعاء المقبل.. لجنة تحكيم جائزة خليفة بن سلمان للصحافة برئاسة مؤنس المردي تنهي تحكيم الاعمال الصحفية المنامة في 30 أبريل / بنا / كشف السيد يوسف محمد مدير ادارة وسائل الاعلام منسق جائزة خليفة بن سلمان للصحافة في دورتها الثالثة عن أن لجنة التحكيم قد أنهت عملية فرز وتحكيم الاعمال التي تقدمت لجائزة خليفة بن سلمان للصحافة والبالغ عددها 230 عملا صحفيا، حيث رفعت اللجنة التي تم اختيارها لهذه الجائزة في نسختها الثالثة نتائج الأعمال الفائزة عن كل فئة، والتي سيتم الإعلان عنها في يوم الاحتفال الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في يوم الأربعاء 2 مايو 2018م بمناسبة يوم الصحافة البحرينية.

وقد شكلت لجنة التحكيم من مجموعة من الصحفيين والاكاديميين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، برئاسة السيد مؤنس المردي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، والأستاذ فريد أحمد حسن المدير التنفيذي لاتحاد الصحافة الخليجية، والأستاذ الدكتور زهير ضيف رئيس قسم الاعلام بالجامعة الاهلية، والدكتورة مها الراشد رئيس قسم الاعلام بجامعة البحرين.



وأوضح السيد يوسف محمد منسق الجائزة بأن اللجنة المكلفة بتحكيم الاعمال الصحفية المتقدمة للجائزة قد وضعت عددا من الأسس والمعايير في اختيار الأعمال الفائزة، وما تؤكده من ضوابط مهنية وأخلاقية من خلال الالتزام بمبادئ الدقة والموضوعية والنزاهة والمصداقية في التعبير عن الرأي، حيث بذلت اللجنة جهدًا مميزاً منذ ان أقفل باب الترشح للجائزة في 20 ابريل الماضي، والبدء في فرز الاعمال وتصنيفها حسب كل فئة وذلك من خلال اطلاعها بكل دقة وموضوعية ومهنية لكافة الأعمال بالإضافة إلى المراجعة الكاملة لسير عملية التقييم، واختيار الأعمال المرشحة الثلاثة التي وصلت إلى المرحلة النهائية من كل فئة حتى اختيار العمل الفائز والذي يتم من خلال أعلى نسبة تصويت.



واشار إلى أن الارتفاع المتزايد بنسب وجودة الأعمال المشاركة في الدورة الثالثة للجائزة هي شهادة ثقة وتقدير من الوسط الصحفي والإعلامي، لتحمل وزارة شؤون الاعلام الجهة المنظمة لهذه الجائزة، المسؤولية الكبيرة لتطويرها في كل عام وإدخال فئات جديدة للجائزة لاستيعاب الكم الكبير من المشاركين خاصة وان الجائزة تحمل اسم غال على الجميع وهو صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الداعم للصحافة والصحافيين.



الجدير بالذكر بأن وزارة شؤون الاعلام قد فتحت باب المشاركة أمام الجميع للمشاركة فيها حيث يحق لكل مؤسسة صحافية أو صحافي يعمل في إحدى الصحف أو المجلات المحلية اليومية أو الأسبوعية أو الدورية التي تصدر في مملكة البحرين باللغتين العربية أو الإنجليزية وتكون أعماله منشورة خلال العام 2017 ، التقدم بأعماله لنيل إحدى الجوائز المقدمة للفئات التالية (فئة أفضل عمود رأي، فئة أفضل تحقيق صحافي، فئة أفضل حوار صحافي، فئة أفضل صورة صحافية).



أ.أ/ع ع



بنا 1404 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/04/30 - 22 : 05 PM