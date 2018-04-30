الأمين العام لمجلس التعاون يحضر ورشة عمل "مسارات السوق الخليجية المشتركة" الرياض في 30 أبريل / بنا / حضر معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض ورشة العمل الثالثة التي تنظمها وحدة المستشارين بالتعاون مع قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية تحت عنوان "مسارات السوق الخليجية المشتركة"، وذلك في اطار برنامج الإثراء المعرفي الذي تتبناه الأمانة العامة.



وفي بداية الورشة ألقى سعادة السيد خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية كلمة رحب فيها بضيف الورشة سعادة الدكتور عبدالله بن ابراهيم القويز الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الأسبق، مشيداً بالجهود التي قامت بها وحدة المستشارين في تنظيم ورش العمل الثلاث، واختيار موضوع "مسارات السوق الخليجية المشتركة" عنواناً لها.



وقد استهلت أعمال الورشة بجلسة عامة تناولت عدة محاور شارك فيها كل من: الأستاذ فرج العتيبي مدير إدارة أمن المنافذ والحدود بقطاع الشؤون الأمنية، والأستاذ جاسم العلوي مدير إدارة التجارة والصناعة، والأستاذ سالم العجيلي رئيس قسم السوق الخليجية المشتركة والتي تناولت المواطنة الاقتصادية الخليجية في مسارات التنقل والإقامة ومزاولة المهن والحرف وتملك العقار وجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.



ثم تحدث ضيف ورشة العمل سعادة الدكتور عبدالله بن ابراهيم القويز الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الأسبق، معبراً عن شكره وتقديره للأمين العام على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه الورشة الثالثة التي تنظمها وحدة المستشارين بالأمانة العامة ، كما عبر عن اعتزازه بالسنوات التي قضاها في منصبه كأمين عام للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون مشيدا بما تحقق من انجازات في مختلف المجالات الاقتصادية .



ونوه الدكتور عبدالله القويز بأهمية السوق الخليجية المشتركة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، مؤكدا على ضرورة استكمال متطلبات تحقيق المواطنة الاقتصادية في مجلس التعاون، مشيرا الى أهمية ابراز الانجازات التي حققها مجلس التعاون ليس فقط في المجال الاقتصادي بل في مختلف المجالات عبر وسائل الإعلام المختلفة.



كما أكد الدكتور عبدالله القويز على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الأمانة العامة في صناعة القرارات والسياسات الهادفة الى تعزيز التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات الاقتصادية، وتبني المبادرات الرائدة من أجل مزيد من التقدم والنماء لمسيرة التعاون الخليجي، مؤكدا أن أمام دول مجلس التعاون فرصاً عديدة لتحقيق مكانة اقتصادية متميزة في السلم الاقتصادي الدولي.



وقد أعقب ذلك مناقشة عامة أجاب فيها الدكتور عبدالله القويز على الأسئلة الموجهة من الحضور.







أ.أ/م.ح.



بنا 1355 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/04/30 - 02 : 05 PM