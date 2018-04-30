الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الأسبق بالأمانة العامة الرياض في 30 أبريل / بنا / استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الأسبق بالأمانة العامة سعادة الدكتور عبدالله بن ابراهيم القويز، وذلك بمناسبة مشاركته في ورشة العمل الثالثة التي تنظمها وحدة المستشارين بالأمانة العامة تحت عنوان "مسارات السوق الخليجية المشتركة".



وقد رحب الأمين العام بالدكتور القويز معرباً عن شكره وتقديره لمشاركته في الورشة التي تنظمها الأمانة العامة، مشيدا بجهوده المخلصة التي بذلها خلال فترة توليه منصب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، ولإسهاماته البارزة في دعم و تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي المشترك، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.









أ.أ/م.ح.



بنا 1342 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/04/30 - 46 : 04 PM