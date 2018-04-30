تقديم طلبات الالتحاق بجامعة البحرين من 20 إلى 31 مايو المنامة في 30 أبريل / بنا / أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة البحرين عن بدء تقديم طلبات الالتحاق ببرامج المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والدبلوم المشارك) للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2018/2019م، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 20 مايو حتى يوم الخميس 31 مايو 2018، وفق نظامين للتقديم هما: النظام الإلكتروني أو الحضور الشخصي.



ويختص النظام الإلكتروني بطلبة المدارس الحكومية والخاصة داخل مملكة البحرين، أما نظام الحضور الشخصي فهو خاص بالطلبة خريجي المدارس من خارج مملكة البحرين.



ويتم تقديم طلبات التحاق طلبة المدارس الحكومية والخاصة داخل مملكة البحرين، المتوقع تخرجهم خلال الفصل الدراسي الحالي للعام 2018م، وخريجي العامين (2016، و2017)، إلكترونيا، من خلال الدخول على الرابط الخاص بتقديم طلبات الالتحاق بجامعة البحرين بموقع بوابة الحكومة الإلكترونية bahrain.bh واتباع الخطوات المبينة فيه.



أما بالنسبة للطلبة خريجي المدارس من خارج مملكة البحرين فعليهم مراجعة دائرة القبول وشؤون الخريجين بعمادة القبول والتسجيل بالجامعة خلال الفترة المذكورة نفسها من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا، ومعهم الأوراق الثبوتية والوثائق المصدقة، وهي الكشوف الأصلية للدرجات للمرحلة الثانوية للفصول الدراسية الخمسة الماضية، أو الكشف الأصلي للدرجات للمرحلة الثانوية للعامين الماضيين (في حال الدراسة بالنظام السنوي)، وبالنسبة للطلبة المتوقع تخرجهم نهاية هذا الفصل.



وبالنسبة للطلبة من خريجي العامين الماضيين، فعليهم اصطحاب شهادة التخرج من الثانوية، والكشف الأصلي للدرجات للسنوات الثلاث الأخيرة موضحا فيه معدل تخرجه.



وعلى الراغبين في التقدم للالتحاق ببرامج المرحلة الجامعية الأولى في جامعة البحرين للعام الجامعي المقبل، إحضار صورة عن جواز السفر ساري المفعول، وصورة عن البطاقة الذكية سارية المفعول، وأربع صور شخصية حديثة وملونة، ورسم تقديم الطلب، غير قابل للاسترجاع، قدره 10 دنانير بحرينية.



ونوهت العمادة إلى أهمية الإحاطة بشروط القبول، والتي من بينها ألا يقل المعدل التراكمي للطالب في الثانوية العامة عن 70 %، مشيرة إلى أهمية زيارة موقع الجامعة الالكتروني على الرابط (www.uob.edu.bh).



ويتوجب على الطالب المتقدم تسليم إفادة التخرج ونتيجة الفصل الدراسي الحالي، ونسخة من جواز السفر (مع إحضار أصل الجواز، أو أصل البطاقة الذكية) في يوم إجراء المقابلة الشخصية، والتي سيعلن-لاحقا - عن موعدها، وموعد اختبار القدرات.

وأشارت العمادة إلى إمكانية الاتصال على الخط الساخن 17435333، وذلك في أيام وفترة الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا، للمزيد من الاستفسارات.





أ.أ/م.ح.



بنا 1339 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/04/30 - 10 : 05 PM