وزير الصناعة والتجارة والسياحة يثمن زيارة معالي الأمين العام لمجلس التعاون إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين المنامة في 30 أبريل / بنا / ثمن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني الزيارة الطيبة التي قام بها معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي تنم عن الجهود والأدوار البارزة التي يقوم بها مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيادة الأمين العام للمجلس، وذلك استناداً لتوجيهات من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لتعزيز التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية دور القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس، وما تحقق من انجازات مهمة في المجال الاقتصادي.



وفي هذا السياق، أكد سعادة الوزير الاهتمام البالغ الذي توليه قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والحكومة الموقرة بالقطاع الخاص البحريني ووضعها في مقدمة أولويات استراتيجية الحكومة ورؤية البحرين 2030، التي تعتبر القطاع المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني وتقوم بالعديد من المبادرات التي تم فيها تحقيق خطوات فعلية في النمو الاقتصادي بمعدلات كبيرة ومتراكمة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيزه بالشكل الذي يتماشى وطموحات قيادة جلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة.



وبهذه المناسبة أعرب سعادة الوزير عن تقديره البالغ لقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والحكومة الموقرة للدعم اللامحدود والجهود المبذولة والتي تصب في توجهات تعزيز التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون وترسيخ دور القطاع الخاص الخليجي وتذليل العقبات التي قد تواجهه، إضافة إلى تقديم التسهيلات لرجال الأعمال ودعم مجالات الاستثمار في دول المجلس، لتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الرؤية الاقتصادية الطموحة لمملكة البحرين.





ع إ ح/م خ/م.ح.



بنا 1333 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/04/30 - 35 : 04 PM