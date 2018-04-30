معالي وزير الداخلية يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة بمناسبة تعيينه‎ المنامة في 30 أبريل / بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اليوم، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده، وذلك بحضور اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.



ورحب معالي الوزير بالسفير الإماراتي الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة، مشيداً معاليه بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الشقيقين وبمستوى التعاون والتنسيق، خاصة في المجالات الأمنية.



أ.أ/م خ/ع ع



بنا 1314 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/04/30 - 17 : 04 PM