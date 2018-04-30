سمو رئيس الوزراء يستقبل قائد الأسطول الخامس السابق والجديد ويؤكد حرص مملكة البحرين على مساندة كل الجهود الرامية إلى بسط الأمن والاستقرار في المنطقة المنامة في 30 أبريل / بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أهمية تعزيز التعاون الدولي في كل ما يدعم تحقيق الأمن والسلام في مختلف أرجاء العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط.



جاء ذلك لدى استقبال سموه بقصر القضيبية اليوم السيد جاستين سيبيريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة والأدميرال جون سي أكويلينو قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية قائد الأسطول الخامس بمناسبة انتهاء فترة عمله، والذي قدم لسموه الأدميرال سكوت ستيرني (Scott A. Stearney) كقائد جديد للقوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائدا للأسطول الخامس.



وخلال اللقاء، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي بذلها الأدميرال جون سي أكويلينو خلال فتره عمله في تنمية أواصر التعاون والصداقة بين البلدين، مهنئا سموه الأدميرال سكوت ستيرني بمناسبة تعيينه، متمنيا سموه له النجاح والتوفيق.



وأكد سموه حرص مملكة البحرين على مساندة كل الجهود الرامية إلى بسط الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا سموه إلى الدور المحوري الهام الذي تقوم به الولايات المتحدة الصديقة على هذا الصعيد.



ونوه سموه إلى عمق علاقات التعاون التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وتميزها في شتى المجالات، ارتكازا على ما يجمع بين البلدين من علاقات صداقة قوية.



من جانبه، أشاد قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية بما قدمته الحكومة برئاسة سموه من اهتمام بكل ما يوطد أطر التعاون بين البلدين الصديقين، والتي كان لها أثر كبير في تسهيل مهام عمله، مثنيا على ما تشهده العلاقات البحرينية الأمريكية من تقدم على المستويات كافة بما يجسد خصوصية العلاقة بين البلدين وتميزها، منوها بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدولي.



ع إ ح/ع ع



بنا 1311 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/04/30 - 14 : 04 PM