بدء دورة إدارة الاجتماعات في الأمانة العامة لمجس التعاون الرياض في 30 أبريل / بنا / عقدت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاثنين 30 ابريل 2018 بمبنى الأمانة العامة بالرياض، دورة إدارة الاجتماعات في الأمانة العامة والتي قدمها المهندس عبدالله الربعي والأستاذة أسماء السمنهودي ضمن الخطة التدريبية للعام ٢٠١٨م التي أقرّتها لجنة التدريب في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتستمر الدورة على مدى ثلاثة أيام يتخللها تطبيق عملي عبر النظام الإلكتروني المخصص لإدارة الاجتماعات في الأمانة العامة والذي تم تصميمه من قبل إدارة تقنية المعلومات.



ح ب/ع ع



بنا 1225 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/04/30 - 41 : 03 PM