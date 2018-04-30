المحكمة الكبرى الجنائية تحكم بالسجن المؤبد و15 سنة على متهمين بقضية الانضمام لجماعة ارهابية المنامة في 30 أبريل / بنا / أعلن رئيس النيابة حمد شاهين القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً اليوم الاثنين 30 /04 /2018 على متهمين بقضية الانضمام إلى جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وحيازة وتصنيع مفرقعات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي والتدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة والمواد الفرقعة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مائتي ألف دينار بحريني وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه مائة ألف دينار وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهما.



وتعود تفاصيل الوقائع بان المتهم الأول المطلوب امنياً والهارب خارج البلاد والمتواجد في إيران يقوم بتجنيد العديد من العناصر داخل البحرين وتكليفهم للقيام بعمليات إرهابية داخل البحرين باستهداف رجال الأمن عن طريق وضع العبوات المتفجرة بأماكن تمركز القوات الأمنية وطرق مرورها ويقوم بتزويد تلك العناصر بالعبوات المتفجرة والمواد المتفجرة اللازمة لتنفيذ المخطط الإجرامي كما انه يزود تلك العناصر بالأموال اللازمة لتنفيذ نشاطهم الإرهابي، وتمكن من تجنيد العديد من العناصر الإرهابية ومنهم المتهم الثاني واسند إليه استلام المواد المتفجرة من عدة مناطق بالبحرين ووضعها بأماكن أخرى متفق عليها لتتسلمها عناصر التنفيذ الإرهابية كما كلفه باستلام أموال بنفس الطريقة ووضعها بأماكن أخرى متفق عليها لتتسلمها عناصر التنفيذ الإرهابية، ونسق المتهم الأول للمتهم الثاني السفر إلى العراق في غضون عام 2017 لتلقي التدريبات العسكرية، وقد تلقى المتهم الثاني التدريبات العسكرية على كيفية تصنيع المتفجرات وكيفية زرع العبوات المتفجرة لاستهداف القوات الأمنية ومركباتها.



واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية والفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.



ع.ر/ع ع



بنا 1136 جمت 30/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/30 - 44 : 02 PM